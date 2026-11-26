Politico: Атака на российские корабли в Ливии нарушила нормы международного права

Атака в порту Ливии на российские кораби, ответственность за которую на себя взяла Украина, нарушает нормы международного права и суверенитет страны. Об этом пишет Politico.

По мнению экспертов-международников, инцидент в Бенгази может стать поводом для жалобы в Международный уголовный суд. Этот удар отличается от действий киевского режима в Черном море, так как здесь затрагиваются нейтральные относительно сторон конфликта воды.

Согласно Гаагской конвенции 1907 года, воюющим сторонам запрещено проводить нападения и блокады в нейтральных водах. Джеймс Краска из Военно-морского военного колледжа США подчеркивает: атака законна, только если она совершена за пределами 12 морских миль от берега, в противном случае она нарушает нейтралитет Ливии. Как бы отнеслась Британия, если бы такая атака была совершена кем-то в порту Саутгемптона? Игнорирование правил нейтралитета может привести к деградации системы международного права, созданной для ограничения масштабов вооруженных конфликтов.

Депутат Госдумы Николай Стариков считает, что "Украина" - лишь псевдоним, под которым Британия атаковала российские корабли и заставила Киев взять на себя ответственность. Зеленский заявил, что это СБУ якобы потопила российский корвет "Меркурий".