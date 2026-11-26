Моор: "Инвестиции – по-прежнему главный приоритет экономического блока правительства"

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании "О положении дел в области" заявил, что инвестиции остаются главным приоритетом экономического блока правительства области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Инвестиции – по-прежнему главный приоритет экономического блока правительства. Продолжим поддерживать инвесторов и помогать производителям выходить на внешние рынки: новые проекты – это рабочие места и отчисления в бюджет. И здесь важна командная работа", - заявил губернатор.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области реализуются перспективные проекты, с высоким экономическим потенциалом. Компания СИБУР строит новый комплекс по производству полипропилена – ДГП-2. Строительство нового производства полипропилена ДГП‑2 начато в Тобольске в 2023 году. Новый комплекс мощностью 570 тысяч тонн полипропилена в год будет запущен в 2027-м и станет одним из крупнейших производств этого полимера в мире. Он позволит России войти в число ведущих мировых производителей полипропилена. Также будет создано около 300 высокотехнологичных рабочих мест.

В Ишимском округе завершается строительство завода "ПротеинСиб". Будущее предприятие включает три ключевых технологических звена: мельницу для очистки и измельчения сырья; цех мокрого процесса для разделения гороха на фракции; цех сушки и упаковки. Ввод предприятия в эксплуатацию создаст в Ишиме порядка 200 новых рабочих мест.

Кроме того, Тюменская область получит федеральное финансирование на создание инженерной инфраструктуры для нового термального курорта в районе лыжно-биатлонного центра "Жемчужина Сибири".



Также губернатор отметил, что стартовали ресурсные испытания нового российского газотурбинного двигателя ТМ16. Его производство организовано в Тюмени.