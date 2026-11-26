Хакер проник в систему 1Password через аккаунт сотрудника

Компания 1Password расследует кибератаку: злоумышленник воспользовался корпоративным аккаунтом GitHub одного из сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Инцидент случился 19 ноября. Хакер внедрил вредоносный код в серверные компоненты системы - так ему удалось выгрузить административные данные пользователей. Среди похищенного - учетные записи, имена клиентов и их электронные адреса.

В 1Password подчеркивают: несмотря на утечку, хакер не добрался до клиентских хранилищ и не увидел основную информацию пользователей.

Компания уже приняла меры. Аккаунт на GitHub заблокировали, скомпрометированный токен аннулировали. Еще усилили защиту: теперь коды для восстановления доступа в письмах состоят из 10 символов - раньше их было 6.

Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" в этом году появится "красная кнопка" - она поможет защитить пользователей от мошенников: с её помощью удастся заблокировать переводы и смену паролей, если человек попался на уловки аферистов.