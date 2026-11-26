В Сочи предотвращено убийство участника СВО

В Сочи предотвращён теракт против бойца армии России и членов его семьи. Нападение планировали спецслужбы Украины.

71-летняя жительница Сочи, уже потерявшая в июне 2026 г. по вине мошенников много денег, через четыре месяца снова подверглась атаке украинских спецслужб. В этот раз действовали от имени сотрудников ФСБ России. Собеседники пообещали ей "восстановить справедливость" и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы "предателя Родины". Для этого ей поручили изъять из тайника "устройство слежения" и разместить его под автомобилем объекта, на самом деле принадлежащем участнику специальной военной операции.

Действуя по их указке, россиянка забрала содержимое из схрона и принесла к себе домой. Поговорив дома со своими близкими, потенциальная террористка своевременно осознала преступный характер задания. Она позвонила на номер "112" и сообщила о своих контактах с псевдосотрудниками спецслужбы, а также то, что в её квартире сейчас находится соответствующая посылка.

Прибывшие на место взрывотехники ФСБ России обнаружили в жилище вместо "прибора для слежки" самодельное взрывное устройство массой 2 кг. Жильцов дома эвакуировали. Устройство обезврежено, жертв нет. Своевременное обращение в правоохранительные органы позволило россиянке избежать привлечения к уголовной ответственности, а возможно и сохранить собственную жизнь, сообщает центр общественных связей федеральной службы безопасности.