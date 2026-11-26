Аграрии Тюменской области собрали 1,3 миллиона тонн зерна в 2026 году

Аграрии Тюменской области собрали 1,3 млн тонн зерна в 2026 году. Такую цифру сегодня во время оглашения послания привел губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.



"Это в полной мере обеспечивает потребности региона", - подчеркнул глава региона.

Сельхозпроизводители региона были обеспечены всеми необходимыми ресурсами.

"Совместная эффективная работа с Министерством сельского хозяйства, Министерством энергетики Российской Федерации и вертикально интегрированными компаниями, особенно с "Газпром нефть", позволила избежать дефицита горюче-смазочных материалов для сельхозпредприятий в период уборочных работ", - заявил Александр Моор.

Среди достижений: Тюменская область - лидер в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и картофеля; аграрии региона – в числе лучших на Фестивале трудовых династий Уральского федерального округа. Передовики – Заводоуковский, Ишимский и Голышмановский округа.

В области продолжается реализация проектов в сфере АПК. Так, в этом году стартовало строительство нового комплекса по выпуску инкубационного яйца индейки. Сумма инвестиций – порядка 8,5 млрд рублей.