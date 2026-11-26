В Европе раскритиковали удары по российским судам в Балтийском море

Ряд европейских стран выразил сдержанно-негативную реакцию на атаки Украины на российские суда в Балтийском и Средиземном морях. К критике присоединилась Эстония.

Премьер Кьеррис Михал заявил, что Таллин не разрешает использовать свое воздушное пространство, море или сушу для ударов по России. Также Украине был направлен сигнал о риске загрязнения Балтийского моря в случае атак на нефтяные танкеры. Несмотря на предостережения, Михал предположил, что удары по российским судам все равно продолжатся.

Ранее инцидент в Финском заливе раскритиковали Германия, Норвегия, Италия, а Финляндия выразила озабоченность. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил про "особую ответственность" Украины за безопасность на Балтике. А министр обороны Норвегии Торе Сандвик - что Украина должна уважать стабильность в регионе. В Италии обеспокоены атакой на суда в Ливии, почти под боком у своих границ. Опасения европейских столиц связаны с риском переноса боевых действий к их границам, а также угрозой торговым маршрутам, портам и энергетическим перевозкам из-за применения безэкипажных катеров.

21 ноября российский сухогруз, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, был атакован БПЛА в международных водах Финского залива. Пострадавших не было, корабль прибыл в порт Петербурга.