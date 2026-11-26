Кушнер назвал два основных варианта наступления мира на Украине

Американский переговорщик, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал два основных варианта наступления мира на Украине

По его словам, сейчас существует подход, успех которого не предопределен, но "он кажется очень логичным, и, похоже, обе стороны готовы его поддержать".

"В основном обсуждаются два решения. Одно из них — это своего рода заморозка, которая затем приведет к прекращению огня и миру. А второе предложение заключается в том, что Украина фактически отказывается от всего Донбасса и в обмен получает полноправное членство в НАТО", — рассказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что временное перемирие или "заморозка" украинского конфликта неприемлемы для Москвы. Как пояснила официальный представитель министерства Мария Захарова, "заморозкой" может воспользоваться коллективный Запад или его отдельные представители, чтобы укрепить военный потенциал киевского режима, а после попытаться произвести вооруженный военный реванш.

Что касается "НАТОвских" гарантий для Украины, то замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что это тоже неприемлемый вариант, и обсуждению не подлежит даже формула "квазичленства" в НАТО для Киева.