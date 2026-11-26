Neuralink получила разрешение на новые испытания нейроимплантов

Компания Neuralink, которую основал Илон Маск, получила разрешение на следующий этап изучения имплантов для мозга. Об этом организация сообщила на своем сайте, пишет ТАСС.

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) одобрило запуск программы LINK - это первое в США опорное клиническое исследование имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса. Теперь ученые смогут проверить, насколько устройство безопасно и полезно для людей с тяжелой формой паралича из‑за бокового амиотрофического склероза.

В основу исследования лягут результаты ранних тестов, которые идут в США, Канаде и Великобритании. В них уже участвуют больше 30 добровольцев с имплантами - вместе они провели тысячи часов, работая с нейроинтерфейсом.

В Neuralink считают, что старт исследования LINK приблизит выход технологии на рынок. Разработчики надеются, что устройство поможет людям с серьезными неврологическими болезнями снова действовать самостоятельно и легче общаться.