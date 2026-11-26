В Прикамье расследуют дело об обмане участников СВО: завербованных женили и забирали их выплаты

В Пермском крае расследуют уголовное дело об обмане участников специальной военной операции. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источники.

По версии МВД, члены организованной группы искали людей с алкогольной зависимостью и убеждали их заключить контракт с Минобороны, обещая работу на стройке. На следующий день после подписания документов потерпевших вели в ЗАГС, где регистрировали брак с женщинами, часть которых тоже входила в группу. Банковские карты, куда поступали денежное довольствие и выплаты за контракт, у мужчин изымали, а деньги забирали себе. В итоге почти все контрактники оказывались в боевых подразделениях.

Свердловский районный суд Перми рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения шести предполагаемым участникам группы, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Среди них — индивидуальный предприниматель Сергей Варачев, его сын Владислав и ещё четыре фигуранта. Следователь настаивала, что Варачев-старший создал группу, причастную минимум к восьми эпизодам мошенничества. По данным источников, за каждого рекрута он лично получал до 600 тыс. рублей.

Суд отправил Сергея и Владислава Варачевых в СИЗО до 24 января следующего года. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении ещё одного фигуранта — Васильева. В ходе заседания Сергей Варачев не отрицал, что "помогал" заключать контракты, но утверждал, что не получал деньги с карт. "Я сам воевал, и пытался отправить ребят к офицерам, с которыми участвовал в боевых действиях", — сказал он.

Изначально уголовное дело возбудили по факту мошенничества в феврале этого года. Шестеро подозреваемых, среди которых две женщины, были задержаны 24 ноября, по местам их жительства прошли обыски. Источники не исключают, что фигурантам могут вменить ещё и статьи об организации преступного сообщества и участии в нём.