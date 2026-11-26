На Кубани беспилотники атаковали несколько населенных пунктов

В Славянском районе Краснодарского края из‑за атаки БПЛА пострадали четыре человека. Краевой оперштаб сообщил, что двоих из них госпитализировали.

Удары затронули сразу несколько мест. В Славянске‑на‑Кубани беспилотники повредили фасады и окна квартир в четырех многоквартирных домах. В станице Старовеличковской обломки выбили стекла в трех частных домах. Еще фрагменты дрона упали в Калининском районе - там обошлось без пострадавших.

Сколько именно дронов сбили над краем, в штабе не уточнили. При этом Минобороны России рассказало, что за ночь силы ПВО уничтожили 343 беспилотника над 16 регионами страны.