Жителю Каменского района выплатят полмиллиона за тяжелые травмы после обвала грунта на теплотрассе

В Каменском районе МУП "Теплоресурс" выплатит своему работнику 500 тыс. рублей за тяжелые травмы, полученные во время ремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Установлено, что 14 октября прошлого года слесарь котельной МУП "Теплоресурс" по устному указанию руководства был привлечен к ремонту теплотрассы в с. Покровское Каменского района. Поскольку работодатель не позаботился об укреплении стен траншеи и установке откосов, произошел обвал грунта, а работник получил тяжелые производственные травмы.

Руководство муниципального предприятия отказалось признавать правомерность нахождения работника в траншее во время проведения. В связи с этим, защищать права пострадавшего вызвалась прокуратура, которая и направила иск о взыскании компенсации морального вреда в Каменский районный суд.

Были установлены грубые нарушения технологического процесса, а именно отсутствие принятых работодателем мер по расчету откосов при производстве работ в траншее. Не исключено, что именно это могло привести к обвалу грунта с частями асфальта. Кроме того, работодатель допустил недостатки в организации и проведении подготовки работников в сфере охраны труда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, взыскав с работодателя в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.