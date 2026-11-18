Во Франции назвали естественным присутствие "нескольких инструкторов" на Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие инструкторов и специалистов по обслуживанию техники на Украине и назвал его "естественным".

По его словам, Парижи поддерживает украинскую армию, поэтому "совершенно естественно", что он может направить «нескольких инструкторов», а также нескольких специалистов для обслуживания и ремонта военной техники, которая поставляется Киеву.

Барро также заявил, что кабмин не был обязан информировать парламент Франции о такой миссии на Украине, поскольку военные якобы находятся в безопасности "на значительном удалении от линии фронта".

Ранее министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо признала, что на Украине имеется французская военизированная структура. По ее утверждению, говорить о прямой вовлеченности в конфликт "абсурдно", поскольку намерения участвовать в боевых действиях якобы нет, пишет РИА Новости.

Напомним, еще в начале года сообщалось, что Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Фактически, Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорилось в заявлении британских властей.

Россия категорически возражает против ввода иностранных войск на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что такой шаг приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией.