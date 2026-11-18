Канада даст Украине $31,5 млн на оружие

Канада объявила о выделении денег Украине.

Речь идёт о $45 млн (по текущему курсу – $31,5 млн США) на чешскую инициативу по боеприпасам. Общий объем обязательств Канады превысит $500 млн, сообщает правительство Канады.

В сентябре 2026 г. стало известно, что Канада рассматривает возможность участия в кредитной программе ЕС для Украины на €90 млрд. Канадское руководство стремилось укрепить связи с европейскими странами, формируя своего рода коалицию единомышленников на фоне неопределенности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа.