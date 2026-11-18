Волонтеры Алексея Вихарева продолжают помогать Свято-Троицкому Храму в Ирбите

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжают оказывать помощь Свято-Троицкому Храму в Ирбите. Активисты приезжают для участия в подготовке к праздникам и поздравления прихожан.

"Поздравляем прихожан с церковными праздниками, участвуем в подготовке и организации праздничных мероприятий. Рады поддерживать Храм и его прихожан, сохранять добрые отношения и продолжать совместную работу!" - написали волонтеры в своих соцсетях.

Ранее активисты Волонтерского центра привозили подарки пожилым прихожанам Свято-Троицкого Храма. Презенты были подготовлены в честь празднования Дня пожилого человека.

Напомним, что летом волонтеры депутата также помогали справиться с последствиями паводка в Крестовоздвиженском храме, где сильно пострадал церковный музей. Активисты помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея, подготовили их к дальнейшей просушке, а также прибрали территорию рядом с самим храмом.