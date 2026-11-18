Путин – Си Цзиньпину: Мы рады быть здесь, среди друзей

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне российско-китайские переговоры. Темами стали перспективы укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также международная и региональная повестка.

Первым слово взял Си Цзиньпин. Он отметил, что проходящая встреча с российским лидером – третья с начала года и 50-я с 2013 г., включая личные встречи и в формате видеоконференцсвязи.

"Под нашим с вами твёрдым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре. Они привносят больше стабильности и определённости в турбулентный, хаотичный мир, служат образцом отношений нового типа между великими державами, отличающихся равноправием, взаимоуважением, добросовестностью и взаимовыгодным сотрудничеством", - сказал Си Цзиньпин.

Важно сохранять настрой на практическую работу, продолжать упорно трудиться, углублять многоплановое сотрудничество действенными шагами и твёрдо нести возложенные на себя ответственность крупных держав, способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений, считает Си Цзиньпин.

"Завтра мы с вами примем участие в 33-й неформальной встрече лидеров экономик Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Мы готовы с Россией и другими членами большой семьи Азиатско-тихоокеанского региона сообща трудиться над открытием широких перспектив и процветанием региона, рука об руку построить азиатско-тихоокеанское сообщество", - сказал лидер КНР.

Владимир Путин в ответ заявил, что искренне рад встретиться в Шэньчжэне.

"Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превышает отметку в 200 млрд. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована ещё раз, но, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота", - сказал Владимир Путин.

Предметный диалог в научно-исследовательской, инновационной областях тоже не может не радовать. Развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введённого по инициативе Си Цзиньпина. Турпоток увеличился сразу на 43%.

Российский лидер уточнил, что российско-китайская "внешнеполитическая связка" работает стабильно и в позитивном ключе.

"В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства. Мы очень рады быть здесь, среди друзей", - сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.