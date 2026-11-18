Путин: Внешнее давление стало для России большим стимулом укреплять технологический суверенитет

Президент России Владимир Путин выступил на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он проходит в китайском Шэньчжэне.

По мнению Путина, за последние годы в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) произошёл тектонический сдвиг. Он стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты.

"На АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами. В регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций. Здесь сосредоточены ёмкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры", - сказал Путин.

Эти изменения в основном произошли благодаря развивающимся странам Азии. Они совершили гигантский прыжок вперед.

"Из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций", - сказал Путин.

Роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза: с 35% в 1990 г. до 61-го в 2026-м. Именно в АТР зародились те кардинальные перемены, которые, как волны, расходятся сейчас по всему миру.

Президент России считает, что у стран региона растёт заинтересованность в укреплении собственного суверенитета, причём это идёт на государственном, общественном и социально-экономическом уровнях.

"Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие. Пример тому – провалившиеся попытки изолировать Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер", - сказал Путин.

Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания.

"В условиях тесной взаимосвязанности экономик искусственные барьеры в одном из звеньев цепочек добавленной стоимости приводят к издержкам по всем остальным участкам. Именно это мы наблюдаем в странах, которые сами активно вводят антироссийские или любые другие санкции", - сказал президент России.

Например, Европейский союз не смог адаптироваться к ним, в том числе к добровольному отказу от российского рынка, к перекрытию дешевых и стабильных поставок российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали его процветание.

"Он теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе, в полный рост встает проблема бюджетных дефицитов, растёт долговая нагрузка, инфляция. Всё это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин.

Внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло страну последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией.

"В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица – 2,3%. Под контролем находится инфляция, и государственный долг России – в пределах 17%, один из самых низких в мире", - сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.