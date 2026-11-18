На трассе в Пермском крае в лобовом ДТП с фурой погибли три человека

17 ноября около 20.30 на автодороге "Кострома - Шарья - Киров - Пермь" в направлении посёлка Ачит произошло смертельное ДТП. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полиции Пермского края.

По предварительным данным, автомобиль "Рено Логан" под управлением мужчины 1975 года рождения на 69-м километре по невыясненным пока причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом "Мерседес Бенц".

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира - мужчины 1987 и 1993 годов рождения. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.