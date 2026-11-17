Захарова призвала США остановить боевые действия в зоне Персидского залива

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение обстановки на Ближнем Востоке. Как сообщили Накануне.RU в МИД РФ, в последние дни противоборствующие стороны обменялись новыми ударами: зафиксированы попадания по иранскому острову Кешм и по территории Бахрейна.

"Такого рода атаки представляют собой откровенное нарушение суверенитета и безопасности расположенных в этом районе государств, а также, к нашему глубокому сожалению, ведут к человеческим и материальным потерям", — говорится в комментарии Захаровой.

Россия призывает все стороны нынешнего противостояния, прежде всего его инициаторов в лице США, незамедлительно остановить боевые действия.

"Считаем совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты, в том числе удары по территории арабских государств Персидского залива", — подчеркнула она.

В МИД отметили, что Россия последовательно выступает за преодоление разногласий в этом стратегически важном регионе за столом переговоров при учёте интересов всех без исключения прибрежных государств. Москва готова оказывать необходимое содействие в достижении этой цели, в том числе на основе предложений, содержащихся в обновлённой в мае российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.