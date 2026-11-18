В Екатеринбурге суд арестовал руководителя и сотрудника рехаба "Верный шаг"

В Екатеринбурге арестованы руководитель и сотрудник рехаба "Верный шаг" по делу о незаконном лишении свободы, похищении и истязании. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, фигурантами являются Максим Першиков и Александр Стегнеев. Першикову вменяют статью УК РФ "Незаконное лишение свободы двух или более человек группой лиц по предварительному сговору". Стегнеев обвиняется по статьям "Похищение человека" и "Истязание".

Преступления, по версии следствия, были совершены в селе Горный Щит и Белоярском районе Свердловской области. Оба фигуранта будут находиться под стражей до 28 декабря 2026 года включительно.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, сейчас проверяется информация о возможном наличии других потерпевших. Всех, кто мог пострадать от сотрудников данного ребцентра, просят сообщить об этом в региональное следственное управление по телефону дежурной службы: 8-343-297-71-61 или по телефону ГУ МВД по Свердловской области: 8-343-358-71-61.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, оба задержанных ранее не судимы.

"Оперативное сопровождение по данному резонансному уголовному делу осуществляют сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска свердловского Главка МВД", - отметил полковник Горелых.