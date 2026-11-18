Туроператор выплатил больше полумиллиона рублей екатеринбурженке из-за рейса, отмененного по причине боевых действий

Туроператор ООО "Компания Спейс Тревел" выплатил своей клиентке больше полумиллиона рублей за отмененный рейс обратно в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в сентябре 2025 года девушка приобрела тур для трех человек на Мальдивы с 25 февраля по 6 марта, который включал в себя авиаперелет, размещение в отеле, групповой трансфер и медицинское страхование. Когда отпуск подошел к концу, туристы узнали, что обратный рейс авиакомпании Air Arabia отменили из-за закрытия воздушного пространства и угрозы безопасности полетов в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке. При этом, туроператор сослался на форс-мажор: информации об обратном перелете не предоставил, размещением и питанием туристов не обеспечил. Екатеринбурженке пришлось самостоятельно забронировать отель в Мале и приобрести авиабилеты до Екатеринбурга, потратив в общей сложности 458 тыс. 794 рубля 77 копеек.

По прибытии домой, девушка подала иск к ООО "Компания Спейс Тревел" о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Академический районный суд Екатеринбурга признал обоснованными расходы истца на проживание, питание и самостоятельную покупку обратных билетов, указав, что все это должен был предоставить именно туроператор, так как именно он отвечает перед туристом за действия третьих лиц.

Решением суда исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взысканы убытки, но поскольку к моменту рассмотрения дела ответчик уже выплатил их в полном объеме, решение в этой части оставлено без исполнения. Помимо убытков, с ответчика взысканы:

моральный вред — 5 тыс. рублей;

штраф — 25 тыс. рублей;

расходы на представителя — 15 тыс. рублей;

государственная пошлина в доход бюджета — 14 тыс. 730 рублей 88 копеек.

Во взыскании неустойки и оставшейся части исковых требований суд отказал, так как по закону неустойка исчисляется от цены услуги, а размер убытков таковой не является. Кроме того, требований, связанных с недостатками самой туристской услуги, истец не заявляла.

Решение суда вступило в законную силу.