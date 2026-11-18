Игорь Мартынов на площадке Рождественских образовательных чтений: Не человек должен служить технологиям, а технологии — человеку

Накануне в Астрахани прошло пленарное заседание регионального этапа XXXV Международных Рождественских образовательных чтений, в котором принимали участие Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, митрополит Астраханский и Камызякский Никон.

Международные Рождественские образовательные чтения — это масштабный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения, проводимый в России с 1993 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Региональный этап чтений в Астраханской области ежегодно объединяет на своей площадке священнослужителей, педагогов, представителей органов власти и учреждений культуры.

В этом году тема чтений звучит актуально: «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».

«Искусственный интеллект и цифровые сервисы сегодня помогают учиться, работать, получать информацию и решать многие повседневные задачи. Технологии могут дать ребёнку знания, но не научат его быть добрым, ответственным и умеющим самостоятельно думать. И здесь важна роль педагогов, наставников и Русской Православной Церкви, которые помогают сохранять связь поколений, прививать молодёжи гордость за свою Родину и уважение к её великой истории», — отметил Губернатор Астраханской области.

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон подчеркнул, что православие веками хранит важнейшие духовные ориентиры, учит милосердию, состраданию и уважению к ближнему.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в своем выступлении отметил, что развитие искусственного интеллекта, цифровых платформ и социальных сетей ставит перед обществом главный вопрос — как сохранить самого человека, его душу, совесть, способность сострадать.

«Христианство учит нас, что человек создан по образу и подобию Божию. И никакие технологии не способны заменить веру, нравственность и духовные основы человеческой жизни», — подчеркнул Игорь Мартынов.

Спикер регионального парламента отметил, что депутаты Астраханской области считают своим долгом не только совершенствование законодательства, но и непосредственное участие в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Так, одним из направлений этой работы стало увековечивание памяти священнослужителей. В частности, в селе Мултаново Володарского района при храме Святителя Николая Чудотворца создан духовно-исторический мемориальный комплекс, на территории которого установлены гранитные книги с именами 144 священнослужителей, поклонный крест и памятник Николаю II, открытый 9 ноября 2026 года.

Еще одно направление депутатской деятельности, как отметил Игорь Мартынов - это работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Через Молодёжный парламент Дума вовлекает в эту работу подростков, состоящих на профилактическом учёте. Одной из инициатив стали показы и обсуждения документального фильма «Сеть» телеканала «СПАС», организованные во многих районах области. На просмотры приглашались в том числе воспитанники детских домов.

«Мы убеждены, что воспитательную работу нельзя измерять количеством проведённых встреч и подготовленных отчётов. Если мы помогли хотя бы одному ребёнку отказаться от неверного шага, поверить в себя, изменить свою жизнь — значит, наша работа имеет смысл», — сказал Председатель Думы Астраханской области.

Спикер регионального парламента также подчеркнул, что аналогичный подход лежит в основе паломнических поездок для детей-сирот, организуемых совместно с Союзом православных женщин.

Как пример конкретного законодательного решения в сфере защиты детей Игорь Мартынов привел подготовленный при поддержке Губернатора Астраханской области законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина. Документ уже внесён в региональный парламент и опубликован на официальном сайте Думы Астраханской области. Документ предусматривает запрет с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Инициатива реализуется в рамках полномочий, предоставленных субъектам РФ федеральным законом, принятым Государственной Думой 9 июня 2026 года; аналогичные запреты уже действуют в 17 регионах страны.

«Нельзя допустить, чтобы под видом технологического прогресса и модных увлечений нашим детям предлагали продукцию, разрушающую их здоровье и формирующую зависимость. Здесь наша позиция принципиальна: не человек должен служить технологиям, а технологии — человеку. И если они причиняют вред, мы обязаны защитить от него общество. Убеждён, что именно в сочетании духовного просвещения, личного участия в судьбе каждого ребёнка и ответственной законодательной политики заключается наша общая задача. Ведь будущее России определяется не только тем, какие технологии мы создадим, но прежде всего тем, каких людей мы воспитаем», — резюмировал Игорь Мартынов.