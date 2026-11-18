В Нижнем Тагиле из горевшего дома спасли 20 человек

В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме. Огнеборцами были спасены два десятка человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось 17 ноября на улице Красных Зорь: на 20 "квадратах" горело домашнее имущество в комнате на 1-м этаже 5-этажки коридорного типа. Огнеборцами из дома были спасены 20 человек. 18 человек вывели с помощью спасустройств по лестничным маршам, еще двоих – с помощью трехколенной лестницы.

По данным МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. Возгорание было ликвидировано за 8 минут 16 пожарными и 6 единицами техники.