В Кемеровской области потерпел крушение самолет

В Кемеровской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. На борту находились 17 человек, предварительно, все они не выжили, сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

Глава региона Илья Середюк подтвердил информацию о крушении судна, однако тип самолета и число жертв не назвал. В своем канале "Макс", авиакатастрофу он назвал "авиационным происшествием".

"В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. Выехал на место. На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами", - говорится в сообщении главы региона.

В опубликованном в канале "Макс" видео Середюк заявил, что самолет был транзитным - пролетал через Кемеровскую область. На месте развернут штаб для работы специалистов правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса, медицины катастроф. Территория крушения оцеплена.

"Совместно с руководителями и личным составом правоохранительных и следственных органов, главами Кемерово, Топкинского и Кемеровского районов обеспечиваем работу специалистов", - уточнил губернатор.

