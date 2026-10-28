В Екатеринбурге отремонтируют больше 7 километров трамвайных путей

В 2027 году в Екатеринбурге отремонтируют 7,23 км трамвайных путей. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Всего в уральской столице свыше 175 км трамвайных путей, однако, как сообщает канал, в год можно ремонтировать не более 7-ми, так как в противном случае это может вызвать транспортный коллапс. 7,23 км - это предел, до которого Екатеринбург может дотянуть, не создавая помех для остального транспорта.

Напомним, что только в этом месяце завершили аналогичные работы на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской. Мы также ранее писали, что до конца текущего года Екатеринбург получит 50 новых трехсекционных трамваев.