Уральский чемпион Пётр Ян вошёл в топ-3 сильнейших бойцов мира

Действующий чемпион UFC из Екатеринбурга Пётр Ян, спортсмен клуба "Архангел Михаил" (основан Русской медной компанией), занял третье место в рейтинге сильнейших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе РМК.

После победы в бою над Мерабом Двалишвили уральский чемпион укрепил свои позиции в рейтинге P4P и вошёл в тройку лучших главной организации ММА в мире.

Выше Петра находятся другие обладатели поясов – Ислам Махачев и Александр Волкановски. А замыкают пятёрку Джастин Гейджи и Илия Топурия.

Напомним, что из Екатеринбурга отправлялся специальный чартер с группой поддержки Петра Яна. 150 фанатов и друзей уральского чемпиона вместе с семьёй Петра летали на турнир UFC 333 в Абу-Даби, где он дрался с Двалишвили за титул.