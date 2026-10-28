30 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Соцсети Алексея Вихарева

Пропавший сын и проблемы со здоровьем. Семьи бойцов СВО обратились за помощью к Алексею Вихареву

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с членами семей бойцов СВО и выслушал их просьбы о помощи. Об итогах последнего общественного приема депутат рассказал в своих соцсетях.

Первой на прием пришла Марина Владимировна, у которой в зоне боевых действий пропал сын. Вячеслав перестал выходить на связь еще в апреле, а воинская часть планирует признать бойца без вести пропавшим. Однако сослуживцы рассказали родным, что парень, возможно, все еще жив и находится в плену.

"Попросил Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову проверить фамилию в списках военнопленных. Если информация подтвердится, будем добиваться обмена и скорейшего возвращения уральца домой", - написал Алексей Вихарев.

Общественный прием у депутата Алексея Вихарева(2026)|Фото: Соцсети Алексея Вихарева

Второй к депутату обратилась Елена, мужа которой отправили на СВО сразу после операции на колено. Мужчине не дали пройти реабилитацию или комиссию, где определяется степень годности к боевой службе. По словам женщины, уральцу противопоказаны физические нагрузки. Алексей Вихарев отправил депутатский запрос в военную прокуратуру, после которого командира обязали направить бойца в госпиталь.

"Ситуация пока не изменилась. Мы не сдаемся, права военнослужащих не должны нарушаться!" - добавил депутат.

Последняя ситуация также связана со здоровьем солдата. Как рассказала Анна, во время службы у ее мужа Андрея из-за тяжелого обмундирования обострилась межпозвоночная грыжа. Полноценного лечения в полевых условиях мужчина получить не может, из-за чего ему приходится регулярно делать обезболивающие уколы. При этом, рапорт о госпитализации командир отклонил.

"Уже обратился в военную прокуратуру: нужно срочно вылечить бойца, который защищает нашу Родину", - сообщил Вихарев.

Напомним, что Алексей Вихарев регулярно проводит общественные приемы, на которые приходят как члены семей участников СВО, так и обычные граждане со своими бытовыми проблемами. О прошлом приеме мы писали накануне.

Теги: Алексей Вихарев, СВО, общественный прием


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