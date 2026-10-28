28 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Модель из Перми обвиняют в нападениях на мужчин в Нью-Йорке

32-летнюю Анну Мочалову задержали на Манхэттене после двух инцидентов с прохожими. По версии следствия, вечером 21 октября женщина преследовала 26-летнего мужчину в традиционной еврейской одежде, а затем уколола его в спину острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали ножевое ранение, сообщает Properm.

Примерно через пять минут произошел второй эпизод. Как утверждают следователи, Мочалова якобы уколола другого мужчину шприцем в предплечье и пригрозила ему расправой. Позже она подошла к третьему прохожему и спросила, еврей ли он. Услышав, что мужчина исповедует ислам, женщина извинилась и ушла.

Мочаловой предъявили несколько обвинений, в том числе в нападениях и угрозах на почве ненависти, незаконном хранении оружия и преследовании. Суд установил залог в размере 50 тысяч долларов наличными или 150 тысяч долларов в виде поручительства. Следующее заседание назначено на 29 октября.

Анна Мочалова родилась в Перми. В 2012 году, в возрасте 18 лет, она победила в конкурсе "Краса России Пермского края" и получила титул "Фигура России". Тогда девушка рассказывала, что увлекается театром и танцами и планирует развиваться в творческой сфере. Пока ее вина не доказана.

Теги: модель, нападения, мужчины, Анна Мочалова


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