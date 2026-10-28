Помощь Украине из стран, не входящих в ЕС, может уменьшиться в 5 раз

По расчетам Еврокомиссии, объемы помощи Украине, поступающей от стран, не входящих в ЕС, могут уменьшиться в пять раз в 2027 году - с 19 до 4 млрд евро. Потому что пока подтверждена лишь последняя цифра. Об этом пишет Financial Times.

В условиях сокращения финансирования Брюссель усиливает давление на страны G7, стремясь добиться увеличения их взносов. При этом сам ЕС не намерен самостоятельно покрывать весь дефицит средств, который может возникнуть в результате снижения поддержки со стороны других стран, отмечает издание.

Еврокомиссия также провела оценку выполнения обязательств стран НАТО по военной поддержке Украины. По ее расчетам, к 2026 году странам альянса не хватает 13 млрд евро для достижения заявленного объема помощи в 70 млрд.

В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что совокупная помощь, оказанная Украине странами ЕС с 2022 года, превысила 220 млрд евро. Более 78 млрд было напрямую направлено на военную поддержку киевского режима. Она также напомнила о согласованном ЕС кредите Украине на 90 млрд евро, рассчитанном на два года, из которых 60 млрд пойдут на военные нужды. Несмотря на сообщения о снижении поддержки Киева, деньги пока текут рекой.