01 Ноября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Ronen Zvulun

Парламентские выборы в Израиле: не ясно ничего

27 октября в Израиле прошли выборы в парламент стран - первые после военной агрессии против Газы, Ливана и Ирана. Они рассматривались как экзамен для премьера Биньямина Нетаньяху.

Явка стала рекордной - почти 78%. Сейчас подсчитано около 42% голосов. По предварительным данным, блок Нетаньяху получает 57 мест из 120, оппозиция - 47. Ни один блок не набирает необходимое для большинства 61 место. Впрочем, в истории Израиля такого никогда и не было, а правительство всегда является коалиционным.

Нетаньяху заявил, что его блок получил решительное большинство, но призвал дождаться окончательных результатов. Он также отметил возможность окончательного устранения "иранской угрозы", заявив, что Иран сейчас слабее, а Израиль - сильнее, чем когда-либо.

Министр финансов Бецалель Смотрич уверен, что оппозиции не удастся изменить вектор власти и остановить расширение и создание новых поселений "богоизбранного народа" на территории Газы. Он возглавляет партию "Религиозный сионизм".

Лидер же центристской оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот назвал экзитполы признаком недоверия граждан к правительству Нетаньяху и призвал его вообще уйти из политики. Он подчеркнул, что высокая явка отражает стремление граждан к переменам, и пообещал приложить усилия для формирования правительства, представляющего интересы всех израильтян. При этом он тоже намерен уничтожить ХАМАС.

Теги: израиль, выборы, нетаньяху


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