США могут снять санкции с РФПИ

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который возглавляет спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, ведущий переговоры с США. Об этом пишет The New York Times.

По данным источников, российская сторона настаивает на этом шаге в рамках переговоров о поставках дизельного топлива в США. Американские чиновники подтверждают, что процесс рассмотрения заявки идет в рамках усилий по улучшению американо-российских отношений и прекращению военного конфликта. И Дмитриев рассматривается как "полезный представитель" для переговоров.

Санкции против РФПИ в 2022 году были введены Джо Байденом, а фонд был назван инструментом "российской клептократии". Однако в рамках новой стратегии команда Трампа полагает, что обсуждение деловых сделок может помочь завершить конфликт. Критики же, включая некоторых республиканцев, считают, что такой подход является недопустимой уступкой. Хотя минфин США уже разрешил операции с дизельным топливом, фонд подал официальную заявку на полное снятие санкций, которую рассматривает американское казначейство.

Накануне французская Le Monde написала, что Дмитриев знает слабость Трампа к мегапроектам и использует это для продвижения взаимовыгодного экономического сотрудничества.