Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, пишет ТАСС.

"Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча", - сказал Трамп.

"Я думаю, есть огромный прогресс", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере активно транслировали желание Владимира Зеленского напрямую переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Зеленский при желании может приехать в Москву для переговоров, здесь ему будут обеспечены все условия, включая безопасность.