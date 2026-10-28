Минцифры может начать контролировать зарубежный трафик

Минцифры прорабатывает новые правила работы с зарубежным трафиком. Ведомство предлагает пропускать все данные с иностранных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и одновременно ограничивать объем такого трафика для россиян. Об этом пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

Инициативу могут включить в законопроект о реформе отрасли связи. Если его примут, Минцифры сможет устанавливать лимиты на зарубежный трафик, а весь его объем обяжут прогонять через ТСПУ.

Эксперты отмечают серьезные технические проблемы, которые встанут на пути реализации плана. Главная сложность - разделять зарубежный и российский трафик в реальном времени. Дело в том, что данные часто идут через третьи страны, и точно определить их "происхождение" непросто. Еще труднее становится из‑за защищенных протоколов и распределенных IP‑адресов - на них работают многие сайты и приложения.

Технический эксперт RKS Global поясняет, что как минимум около трети трафика уходит на обычные фоновые процессы - например, на обновления Android и iOS, магазины приложений и связанные с ними сервисы.

Ранее сообщалось, что власти России рассматривают идею использовать искусственный интеллект для поиска VPN‑сервисов с целью их последующей блокировки - по планам Минцифры это может повысить эффективность блокировок до 95%. При этом такой меры пока нет в актуальной версии "Национального плана внедрения ИИ".