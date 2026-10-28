Над Липецкой областью сбиты 45 БПЛА, есть пострадавший

Силы ПВО за ночь уничтожили 45 украинских БПЛА над Липецкой областью, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что пострадавший обратился за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась.

Артамонов добавил, что в Липецке обломками БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме. В одном из СНТ беспилотник упал на садовый участок рядом с домом. Еще один дрон упал рядом с домом в Данковском районе.

Губернатор также опроверг распространяющуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о крупном пожаре на промышленном предприятии. По его словам, обломки БПЛА упали в лесопосадке, возникло возгорание, которое сейчас локализовано.