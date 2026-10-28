На выставке «Агропром Урал 2026» Алексей Текслер представил высокую динамику развития АПК Южного Урала

В Международном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» накануне открылась агропромышленная выставка «Агропром Урал 2026». В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога, заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов и главы регионов округа, в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе церемонии открытия Артем Жога сказал: «Агропромышленный комплекс Урала – это тысячи предприятий и фермерских хозяйств, современная переработка, новые технологии и, прежде всего, люди, которые ежедневно обеспечивают всех нас качественными продуктами. За этими результатами кроются усилия 120 тысяч работников отрасли».

К участникам выставки также обратился заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов.

«Мы должны очень серьёзно нарастить объёмы производства сельскохозяйственной продукции, активизировать экспорт продовольствия из России. Залогом нашего успеха является самое тесное и плодотворное сотрудничество между сельскохозяйственной наукой, образованием, производителями сельхозпродукции и бизнесом», - сказал заместитель министра.

Алексей Текслер на открытии выставки подчеркнул, что Челябинская область не просто наращивает объёмы производства, но и расширяет ассортимент.

«Мы лидеры по многим видам продуктов питания. Самое главное, мы занимаемся не только объемами, но и значительно увеличиваем ассортимент, занимаемся здоровым питанием, реализуем значительное количество инвестиционных проектов в Челябинской области. Но самое главное – это, конечно, наши аграрии, сотрудники агропромышленного комплекса, те люди, которые своим ежедневным трудом обеспечивают наших граждан продуктами питания», - отметил губернатор Южного Урала.

На площадке выставки также состоялось заседание Совета полномочного представителя Президента России в УрФО Артема Жоги при участии замминистра сельского хозяйства России Романа Некрасова.

Открывая совещание, Артем Жога сказал: «Важно, что потенциал есть во всех направлениях: в растениеводстве, животноводстве, производстве рыбы, продуктов питания и напитков. При таком подходе агрокомплекс УрФО может стать устойчивым источником повышения качества жизни».

Заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов в своем выступлении подчеркнул, что ключевыми ориентирами развития АПК остаются национальные цели, определенные Президентом России. В их числе – увеличение объемов сельхозпроизводства и достижение технологического лидерства.

Говоря о предварительных итогах уборочной кампании, представитель Минсельхоза отметил, что, несмотря на сложные погодные условия и некоторое снижение урожайности, аграриям удалось собрать хороший объем. Отдельной темой стала техническая модернизация сельского хозяйства. Замминистра, в частности, подчеркнул, что в Челябинской области отмечается положительная динамика обновления сельскохозяйственной техники.

«По Курганской и Челябинской областям есть плюсы к прошлому году. То есть, даже несмотря на все сложности, техническая модернизация проходит достаточно эффективно, как по тракторам, так и по зерноуборочным комбайнам», – отметил Роман Некрасов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем докладе на заседании Совета при полпреде представил результаты работы АПК Челябинской области.

Губернатор сказал, что несмотря на сложные погодные условия, регион выполнил план по сбору зерновых культур. Аграрии собрали более 2 млн тонн зерна при средней урожайности около 20 центнеров с гектара. Продолжается уборка масличных культур, которых в этом году планируется собрать более 500 тысяч тонн. Область последовательно увеличивает площади под масличными культурами, которые обладают высоким экспортным потенциалом.

«Несмотря на объективные сложности нынешнего сезона, аграрии Южного Урала выполняют задачи продовольственной безопасности и обеспечивают высокие темпы уборки. Успешно провели сев озимых культур, площадь которых уже на 7 тысяч гектаров превышает прошлогоднюю, готовят корма для скота. Ставку сделали на масличные культуры и уже собрали 100 тысяч тонн маслосемян – на 78% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», – сообщил на октябрьском областном совещании заместитель губернатора – министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Алексей Текслер, представляя экспозицию региона на площадке выставки «Агропром Урал 2026», региона поблагодарил Минсельхоз России и полномочного представителя президента в УрФО за внимание к уборочной кампании в части обеспечения аграриев региона необходимым топливом.

Губернатор отметил, что в целом Южный Урал сохраняет ведущие позиции в агропромышленном комплексе страны: 1 место по производству макаронных изделий, 2 и 3 – по выпуску муки и круп, 2 - по площади посевов пшеницы твердых сортов и гречихи.

За 9 месяцев 2026 года производство скота и птицы в регионе выросло на 13%. Основными направлениями роста стали свиноводство и птицеводство: объемы производства в каждой из этих отраслей выросли примерно на 20%. Положительная динамика отмечается и в молочном животноводстве.

Алексей Текслер сообщил, что за последние 3 года в агропромышленном комплексе региона реализовано 62 инвестиционных проекта, общий объем вложений в основной капитал составил 23,2 млрд рублей.

Отдельно глава региона остановился на проекте компании «СИТНО» по строительству племенного репродуктора для разведения бройлеров отечественного кросса «Смена 9». Это важный импортозамещающий проект, направленный на развитие отечественной селекции. Три площадки комплекса уже введены в эксплуатацию. Также в Челябинской области запускают новые производственные комплексы в молочном животноводстве. За последние годы реализовали более 40 проектов, в 2026 году открылась первая очередь роботизированной молочной фермы.

Экспортная составляющая в развитии АПК Южного Урала становится точкой роста. С начала года Челябинская область поставила за рубеж более 427 тысяч тонн продовольствия, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подтверждением высокого уровня развития пищевой и перерабатывающей промышленности Южного Урала стали результаты выставки «Золотая осень» в Москве.

«Челябинская область успешно выполняет задачу технологического обеспечения продовольственной безопасности. На выставке «Золотая осень» в Москве регион завоевал 63 медали в дегустационном конкурсе, из них 47 золотых, вновь подтвердив высокий уровень пищевой и перерабатывающей промышленности», – подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках XIV Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа Челябинская область подготовила собственную коллективную экспозицию, отражающую успехи в отрасли за последние семь лет.

В выставке приняли участие региональные организации: компании «Ситно», «Союзпищепром», «Чебаркульская птица», «Ариант», «Ресурс», «Сигма Холдинг», «Калинка», «Ботаника Трейд», «Новые продукты», фермерское хозяйство «Архангельская коза», а также Южно-Уральский государственный аграрный университет.

Алексей Текслер представил экспозицию уральскому полпреду и заместителю министра сельского хозяйства.

Предприятия Южного Урала демонстрируют на площадке выставки мясную и колбасную продукцию, макаронные изделия, муку, крупы, растительные масла, сыры, напитки и готовые блюда. На нескольких участках экспозиции организована дегустация продуктов питания. Также на стенде размещена карта географии поставок агропродукции Челябинской области, которая экспортируется в регионы России и более чем в 30 зарубежных стран.

«Мы занимается производством вкусной и здоровой пищи, и каждый год у нас появляются новинки. Они производят впечатление на многих покупателей. Это очень радует. Ориентация на расширение производимых продуктов питания и изделий – это то направление, которым активно сегодня занимаются наши агрохолдинги и крупнейшие предприятия»,- сказал губернатор Челябинской области.

Важной частью церемонии открытия выставки стало награждение работников агропромышленного комплекса. К профессиональному празднику десять южноуральцев получили государственные и ведомственные награды за вклад в развитие отрасли. Среди награжденных – представители разных профессий и должностей: от тракториста-машиниста и аппаратчика до руководителей и председателей сельхозпредприятий.

Так, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Араму Никогосяну, еще трое южноуральцев получили благодарности полномочного представителя Президента России в УрФО, шестеро удостоены почетных грамот Минсельхоза России за добросовестный труд в системе АПК.

Добавим, в ходе выставки будет проведен дегустационный конкурс «Лучший продукт – 2026», в котором от региона примут участие 15 видов продукции. Также состоится конкурс «Научные инновации и разработки в агропромышленном комплексе Уральского федерального округа». Свои проекты представят Южно-Уральский государственный университет, Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Южно-Уральский государственный аграрный университет.

Выставка «Агропром Урал 2026» проходит с 27 по 29 октября и объединяет аграрный бизнес, пищевую промышленность, фудтех, логистику и складскую отрасль.