В Тульской области при атаке БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома

В Новомосковске (Тульская область) обломки БПЛА упали на частные и многоквартирные дома, а также на объекты инфраструктуры в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ПВО ведут работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на область. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Миляев добавил, что в регионе сохраняется беспилотная и ракетная опасность.