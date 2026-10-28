Дополнительные меры безопасности будут приняты на дорогах Тюменской области
Дополнительные меры безопасности будут приняты на дорогах Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
Решение было принято на очередном заседании региональной проектной группы по безопасности дорожного движения, которое провёл заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.
В межсезонье видимость на дорогах ухудшается, часто возникают гололёдные явления. Это требует особой осторожности как от водителей, так и от пешеходов из-за высокого риска ДТП.
"При подготовке к зиме проверено состояние техники, которая будет содержать улично-дорожную сеть, а также наличие противогололёдных смесей. Поэтому готовы встречать зиму", - уточнил Сергей Шустов.
"Главное, что удалось снизить число погибших в дорожных авариях людей. В этом году в ДТП в регионе погибли 135 человек. За аналогичный период прошлого года погибших было 151, число ДТП снизилось на 98",- сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.
В преддверии осенних каникул Госавтоинспекция также провела встречи в школах с родителями и детьми. В центре внимания - соблюдение правил безопасности.
Для профилактики ДТП используются камеры фиксации нарушений ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с автомобилистами на федеральных автодорогах, объясняя опасность резких маневров, нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу. Работа ведется, в том числе, по гражданским радиостанциям СИ-БИ диапазона.
Сотрудники ведомства отмечают, что в осенний период возможно осложнение аварийной обстановки из-за ухудшения погодных условий - заморозки, мокрая дорога, плохая видимость в темное время суток.