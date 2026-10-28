Дополнительные меры безопасности будут приняты на дорогах Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Решение было принято на очередном заседании региональной проектной группы по безопасности дорожного движения, которое провёл заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.



В межсезонье видимость на дорогах ухудшается, часто возникают гололёдные явления. Это требует особой осторожности как от водителей, так и от пешеходов из-за высокого риска ДТП.



"При подготовке к зиме проверено состояние техники, которая будет содержать улично-дорожную сеть, а также наличие противогололёдных смесей. Поэтому готовы встречать зиму", - уточнил Сергей Шустов.



"Главное, что удалось снизить число погибших в дорожных авариях людей. В этом году в ДТП в регионе погибли 135 человек. За аналогичный период прошлого года погибших было 151, число ДТП снизилось на 98",- сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.



В преддверии осенних каникул Госавтоинспекция также провела встречи в школах с родителями и детьми. В центре внимания - соблюдение правил безопасности.