Поручение Галямова: уборку районов Екатеринбурга будут контролировать круглосуточно

За уборкой районов Екатеринбурга начнут следить круглосуточно. Временно исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов дал поручение проверять работы районных дорожно-эксплуатационных управлений 24/7, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Специалисты уже оценивают своевременность выхода техники на линию, выполнение сменных заданий и качество уборки улично-дорожной сети. Решение обусловлено скорыми заморозками и предстоящим зимним сезоном, подчеркивают в городской администрации.

"Контроль ведется круглый год, однако перед началом зимнего сезона мы усилили проверки. Специалисты оценивают работу ДЭУ в разное время суток и используют разные инструменты контроля. Такой подход позволяет объективно оценить организацию уборки, своевременно выявлять нарушения и не допускать снижения качества содержания улиц", – пояснил исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации города Екатеринбурга Владимир Берсенев.

Днем качество уборки будут оценивать специалисты департамента благоустройства вместе с представителями районных администраций и ДЭУ. Они также изучают сменные задания каждого ДЭУ и сверяют их с отчетами о проделанной работе. Еще одним способом контроля станет система ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать выход техники из учреждений.

Так, во время проверки в Орджоникидзевском районе была оценена своевременность выхода машин на линию. По итогам проверки к работе приступила вся заявленная техника, однако ее выпуск происходил с задержкой до 47 минут.

Все нарушения фиксируются и передаются руководителям ДЭУ и главам районных администраций. Первые принимают меры в отношении сотрудников, допустивших нарушения, а вторые - контролируют исполнение этих решений, подчеркнул Владимир Берсенев.

По словам замначальника ДЭУ Железнодорожного района Екатеринбурга Максима Ковкова, улицы необходимо очистить от грязи до выпадения снега. Это улучшает сцепление шин с покрытием и делает дорогу менее скользкой.

На сегодняшний день в семи районных ДЭУ Екатеринбурга работает 1 тыс. 405 человек, в том числе 425 водителей, 394 механизатора и 302 дорожных рабочих. В распоряжении управлений находится 377 единиц техники, включая КДМ, снегопогрузчики и самосвалы. В Академическом районе Екатеринбурга уборкой улиц занимаются подрядные организации.