28 Октября 2026
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье 23-летняя падчерица похитила у отчима 4,6 миллиона рублей

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 23-летней жительницы Перми. Её обвиняют в краже в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, в марте 2026 года 67-летняя жительница Краснокамска, вступив в наследство после смерти сына, обнаружила, что с его банковского счёта пропали все накопления — около 4,6 млн рублей. Пенсионерка сразу обратилась в полицию.

Следователи установили, что к хищению причастна падчерица владельца счёта. Ещё при жизни мужчина открыл для неё банковскую карту с доступом к своему счёту, куда перечислял небольшие суммы на проживание, оплату коммунальных услуг и другие нужды. Летом прошлого года на накопительном счёте мужчины находилась крупная сумма. Когда срок вклада истёк, деньги автоматически перевелись на счёт, доступный фигурантке. Увидев поступление в мобильном приложении, девушка не устояла перед соблазном. Зная пароль от мобильного банка отчима, она зашла в его личный кабинет, убедилась в наличии средств, а затем перевела все деньги на свои счёта и распорядилась ими по своему усмотрению.

Среди покупок обвиняемой оказался автомобиль "Фольксваген". На него следователь наложил арест в рамках обеспечительных мер.

Девушка полностью признала вину, раскаялась и намерена возместить ущерб в максимально возможном объёме, а также принести извинения потерпевшей. Уголовное дело направлено в суд.

Теги: падчерица, отчим, хищение


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