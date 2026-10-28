Власти Франции хотят немедленно удалять из соцсетей призывы к протестам

Обеспокоенные общественными протестами и погромами, власти Франции думают, как зачистить соцсети от призывов к протестам. Правительство страны предложило обязать соцсети удалять их в течение часа после требования властей, иначе платформы могут заблокировать. Соответствующая поправка к закону поступила в сенат.

Мера позволяет властям требовать блокировки сайтов или исключения их из поиска без решения суда. Обязательству подпадают призывы к восстанию, насилию против государственных институтов, территориальной целостности или вооруженному противостоянию. За нарушение сроков предусмотрено наказание до 6 месяцев тюрьмы и крупные штрафы. Поправка оперативно должна быть рассмотрена уже сегодня.

Необходимость ужесточения контроля обосновывается погромами 17-18 октября. Премьер-министр Себастьен Лекорню сказал, что соцсети использовались для координации насилия, грабежей и отслеживания перемещений полиции.

В протестах 24 октября приняли участие более 400 тыс. человек, неделей ранее - до 800 тыс. Они начались со школьных протестов, но быстро переросли в бунты с социально-экономическими требованиями. Франция стала "новым больным Европы", написало Politico. Накануне президентских выборов в апреле 2027 года страна оказалась в состоянии финансового и социального кризиса: огромные долги, дефицит бюджета, дороговизна жизни и массовое недовольство людей.