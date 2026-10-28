Языковой омбудсмен Украины разрешила врачам не помогать русскоязычным пациентам

Медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам. Об этом заявила уполномоченная Рады по защите мовы Елена Ивановская.

Она сослалась на закон, согласно которому поставщик услуг может использовать иностранный язык только по собственному желанию, и назвала нежелание врачей общаться с русскоязычными пациентами вопросом морали. Она считает русский язык, на котором говорит большинство жителей республики, иностранным, а медицинскую помощь - услугой. При этом деятельность медиков регулируется иными нормами, запрещающими отказ в помощи по любому признаку. За неоказание медицинской помощи предусмотрена уголовная ответственность.

Депутат Рады Максим Бужанский резко осудил слова Ивановской, обвинив ее в разжигании ненависти и "расовой теории". Он подчеркнул, что врачи обязаны спасать жизни независимо от языка общения, и назвал позицию Ивановской противоречащей местной конституции, здравому смыслу и "европейским ценностям". По его мнению, это не защита мовы, а предательство клятвы Гиппократа и позор для страны.

По заявлениям ряда украинских журналистов и депутатов, примерно с 2024 года большинство людей на Украине вернулись к русскому языку. Переход на мову оказался ситуативным и недолговечным. Ранее депутат Рады и экс-глава института нацпамяти Владимир Вятрович признал, что большинство официальных лиц на Украине в жизни разговаривают по-русски.