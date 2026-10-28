Силовики разгромили сеть подпольных оружейников

В августе - сентябре 2026 года силовики провели операции против нелегального оборота оружия. По данным ЦОС ФСБ от 28 октября, задержаны 126 человек в 53 регионах. Они восстанавливали боевые свойства гражданского оружия в подпольных мастерских.

У задержанных изъяли 363 единицы огнестрельного оружия, 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ и 60,5 тысячи патронов. Ликвидированы 48 подпольных цехов. Среди изъятого - гранатометы, пулеметы, пистолеты‑пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки и ружья (в том числе зарубежного производства).

В сентябре в 43 регионах задержали еще 111 подозреваемых и изъяли 297 единиц огнестрельного оружия - в том числе гранатометы, штурмовую винтовку, автоматы, пистолеты и винтовки.

В ФСБ подчеркивают, что работа по пресечению незаконного оборота оружия продолжается.