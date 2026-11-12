Уралец заплатит 300 тысяч за перепродажу личных данных из баз ГИБДД

Сысертский районный суд вынес приговор жителю Арамильского городского округа за перепродажу персональных данных из баз ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что свердловчанин выступал посредником в теневом бизнесе по перепродаже карточек учета транспортных средств из закрытых баз ГИБДД. Его знакомые передавали ему данные граждан из ФИС ГИБДД-М, а также сведения из ЕИР РМУ за 1 тыс. рублей, после чего осужденный продавал их через мессенджер за суммы от 1,4 тыс. до 4 тыс. рублей, оставляя разницу себе. Деятельность велась с января по апрель 2026 года.

Суд признал подсудимого виновным по п. "а" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ "Незаконная передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученные иным незаконным путём, из корыстной заинтересованности" и назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.