Ушаков анонсировал встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

На саммите АТЭС планируется встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента страны Юрий Ушаков.

"Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов (по Украине - прим.ред.)", - заявил журналистам Ушаков.

Напомним, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.