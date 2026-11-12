Ушаков: Россия и США собираются работать вместе над организацией гуманитарной миссии в Константиновке

Россия и Америка будут сообща работать над организацией гуманитарной миссии в Константиновке. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции", - сообщил Ушаков по итогам встречи президента Владимира Путина с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Напомним, что сегодня в Кремле состоялась встреча российского президента со Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. По его словам, Россия контролирует Константиновку и готова гарантировать безопасность гуманитарной миссии.