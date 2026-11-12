Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

В начале переговоров Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность американскому президенту за организацию контактов России и Украины.

Президент РФ также отметил наличие успеха на гуманитарном треке. Кроме того, он передал благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

РИА Новости передает, что во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби прошел очередной раунд трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Сегодня утром Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. После визита в столицу РФ эмиссары США планировали отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.