Волонтёрский центр РМК "Сила Урала" объявил о старте конкурса социальных проектов

14 Ноября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

Волонтёрский центр РМК "Сила Урала" объявил о старте конкурса социальных проектов

Волонтёрский центр РМК "Сила Урала" совместно с департаментом молодёжной политики Свердловской области запустил конкурс социальных проектов "Территория добра. День добровольца".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, конкурс приурочен ко Дню волонтёра, который ежегодно отмечается 5 декабря. Проект проходит уже второй год подряд и даёт неравнодушным жителям региона шанс воплотить в жизнь социально значимые инициативы.

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Территория добра. День добровольца" – это специальный формат большого конкурса "Территория добра", который Волонтёрский центр РМК "Сила Урала" проводит с 2024 года. Ежегодно он проходит летом и охватывает пять территорий: Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, Хабаровский край и республику Башкортостан. Специальный конкурс ко Дню добровольца ориентирован исключительно на Свердловскую область, он подчёркивает вклад добровольцев в развитие общества.

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Мы проводим этот конкурс, потому что видим, как много в регионе людей, готовых делать добрые дела. Наша задача дать им инструменты, ресурсы и площадку, чтобы эти добрые начинания становились реальными делами, заметными и полезными для общества. В прошлом году победители уже воплотили свои проекты в жизнь. Приглашаем всех, у кого есть идея, подать заявку и сделать Свердловскую область ещё лучше", - отметил директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Заявки принимаются с 10 по 29 ноября 2026 года включительно. К участию приглашаются совершеннолетние граждане России. Каждый участник может подать только одну заявку. Проект должен быть связан с добровольчеством и реализован на территории Свердловской области с 1 февраля по 31 августа 2027 года. Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

1 декабря эксперты оценят проекты на очной защите в Екатеринбурге и объявят победителей. Каждый из них получит финансовую поддержку на реализацию проекта в размере до 200 тысяч рублей.

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В 2025 году на конкурс поступило 36 заявок. Победителями стали проекты "Дети рисуют добро", "Уральская мозаика" и "Мастерская тепла". Все они успешно реализованы и уже принесли пользу жителям региона. Эти примеры показывают, как локальные инициативы способны менять социальную среду и объединять людей вокруг важных ценностей.

Теги: конкурс, проекты, волонтеры, поддержка, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети