Волонтёрский центр РМК "Сила Урала" объявил о старте конкурса социальных проектов

Волонтёрский центр РМК "Сила Урала" совместно с департаментом молодёжной политики Свердловской области запустил конкурс социальных проектов "Территория добра. День добровольца".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, конкурс приурочен ко Дню волонтёра, который ежегодно отмечается 5 декабря. Проект проходит уже второй год подряд и даёт неравнодушным жителям региона шанс воплотить в жизнь социально значимые инициативы.

"Территория добра. День добровольца" – это специальный формат большого конкурса "Территория добра", который Волонтёрский центр РМК "Сила Урала" проводит с 2024 года. Ежегодно он проходит летом и охватывает пять территорий: Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, Хабаровский край и республику Башкортостан. Специальный конкурс ко Дню добровольца ориентирован исключительно на Свердловскую область, он подчёркивает вклад добровольцев в развитие общества.

"Мы проводим этот конкурс, потому что видим, как много в регионе людей, готовых делать добрые дела. Наша задача дать им инструменты, ресурсы и площадку, чтобы эти добрые начинания становились реальными делами, заметными и полезными для общества. В прошлом году победители уже воплотили свои проекты в жизнь. Приглашаем всех, у кого есть идея, подать заявку и сделать Свердловскую область ещё лучше", - отметил директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Заявки принимаются с 10 по 29 ноября 2026 года включительно. К участию приглашаются совершеннолетние граждане России. Каждый участник может подать только одну заявку. Проект должен быть связан с добровольчеством и реализован на территории Свердловской области с 1 февраля по 31 августа 2027 года. Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

1 декабря эксперты оценят проекты на очной защите в Екатеринбурге и объявят победителей. Каждый из них получит финансовую поддержку на реализацию проекта в размере до 200 тысяч рублей.

В 2025 году на конкурс поступило 36 заявок. Победителями стали проекты "Дети рисуют добро", "Уральская мозаика" и "Мастерская тепла". Все они успешно реализованы и уже принесли пользу жителям региона. Эти примеры показывают, как локальные инициативы способны менять социальную среду и объединять людей вокруг важных ценностей.