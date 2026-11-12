"Застройщику" из Заречного вынесли приговор за мошенничество на 43 миллиона рублей

Белоярский районный суд вынес приговор жителю Заречного Зауру Аскерову, обещавшему клиентам построить каркасные и модульные дома. Вместо этого, мошенник создавал на объектах видимость работ, заполучив от доверчивых граждан свыше 43 млн рублей.

Установлено. что с апреля 2023-го по ноябрь 2025 года Аскеров заключал с жителями региона подряды на выполнение работ. Получая деньги, он нанимал рабочих для выполнения части работ для создания видимости возведения домов. Использовать то, что было отстроено, после ухода рабочих не представлялось возможным.

Свою вину мужчина не признал, пояснив, что умысла на обман и завладение деньгами потерпевших у него не было. Тем не менее, полученными деньгами Аскеров распорядился по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя Белоярский районный суд признал уральца виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере" и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу заявивших исковые требования потерпевших сумму причиненного материального ущерба. Исковые требования ряда потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.