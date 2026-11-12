Бороться с черным льдом в Екатеринбурге будут жидким реагентом

В Екатеринбурге начнут бороться с черным льдом жидким реагентом нового поколения - "Бионордом". Средство от уральских производителей позволяет избежать наледи при переходе из плюсовой в минусовую температуру и уже хорошо показало себя в Верх-Исетском районе.

Накануне замглавы города Александр Толкачев провел заседание штаба по содержанию городских территорий с представителями профильных департаментов, районных администраций и коммунальных служб города. Особое внимание было уделено так называемому "черному льду" - тонкой, практически невидимой глазу ледяной пленке, которая покрывает дорожное полотно при резком снижении температуры. По словам Толкачева, жидкий противогололедный материал не рассыпается по такому льду, а потому более эффективен, нежели сыпучий материал.

Для его использования необходима комбинированная дорожная машина, которая сможет переключаться с мойки дорог днем на обработку от наледи вечером, ночью и ранним утром.

На сегодняшний день в наличии у районных дорожно-эксплуатационных управлений около 4 тыс. т. противогололедного реагента и около 2 тыс. т. фракционного песка для тротуаров. С начала сезона коммунальщики уже использовали 153 т. химического противогололедного материала на дорогах и 31 т. фракционированного песка.