В Тюменской области студент создал ИИ-генератор документов для бизнеса

Студент IV курса Тюменского индустриального университета Данил Булатов и его единомышленники разработали Telegram‑бота на базе искусственного интеллекта.

Он предназначен для бизнеса. Программа автоматизирует создание коммерческих предложений и смет. Бот позволит представителям малого бизнеса сократить время подготовки документов с десяти минут до одной.

Вскоре он поступит в коммерческую эксплуатацию. Команда уже открыта для диалога с потенциальными клиентами и готова адаптировать инструмент под специфические бизнес‑процессы компаний, сообщает пресс-служба вуза.