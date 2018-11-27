27 Ноября 2018
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Общество В бывшем СССР Украина

Под Мариуполем детей-"бывших беспризорников" направили рыли окопы

Воспитанников украинского благотворительного фонда "Пилигрим" направили рыть окопы на берегу Азовского моря вблизи Мариуполя, чтобы "помочь военным". Об этом говорится в сюжете местного канала TV7.
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"Бывшие беспризорники" работали под руководством пастора "пятидесятнической церкви Украины" Геннадия Мохненко. В сюжете дети говорят, что кто-то хочет "напасть и захватить украинскую территорию" и т.п.

"Мы хорошо потрудились и вдохновили страну на оборону", - сказал Мохненко.

Он заявил, что это не разовая акция, дети и дальше будут рыть окопы.

А военный с позывным "Кот" сказал, что доволен тем, что детей "с малых лет приучают к патриотизму".

Как сообщало Накануне.RU, на Украине развернулась настоящая истерика из-за задержания украинских кораблей - нарушителей границы.

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Под Мариуполем детей-"бывших беспризорников" направили рыли окопы

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Теги: Украина, окопы, дети



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